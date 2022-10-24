انتكاسة شاسعة لهذا الطرف..سياسي يمني يلمح لما سيحصل في اليمن خلال الفترة المقبلة

الرياض - محمد الاطلسي - لمح السياسي اليمني ومستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية أحمد المسيبلي عن ماسيحصل في اليمن خلال الفترة المقبلة

وقال المسيبلي:

‏هذا ماسيحصل في اليمن باذن الله ولاتقولوا تنجيم ‎صنعاء حزب المؤتمر بقيادة ابوراس سيعلن انسحابه من الشراكة مع الحوثيين

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وبخصوص محافظة الحديدة قال المسيبلي :

معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة وحراس الجمهورية ومحور تعز من جهة ينهزم الحوثيون ويتراجعون الى إب وعودة الحرب إلى الحديدة وتوقف الميناء

وفي محافظتي ‏‎مأرب و ‎الجوف اوضح مستشار وزير الإعلام أحمد المسيبلي:

الجيش الوطني و العمالقة سيحققون تقدما نوعيا يغير من مسار المعركة باتجاه جبل مراد و قانية والبيضاء ، دخول طيران مسير حديث لأول مرة في المعركة وصواريخ ذات تقنيات تصويب حراري عالي الدقة تكون سبباً في تقدم الجيش الوطني و على اثرها تستعاد مدينة الحزم بالجوف ثم ستحدث ازمة انسانية خانقة في مناطق المليشيات الحوثيه تستدعي توقف الحرب باتفاق هدنة أخير قبل اندلاع ثورة شعبية مسنوده عسكريا تستكمل مسار التحرير الوطني وزوال الكهنوت إلى الأبد إن شاء الله هذا ليس تنجيم بل تنبأت واقعيه ستحصل قريبا باذن الله واحفظوا منشوري هذا جيدا علما اني سابقا