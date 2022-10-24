خلافات حادة داخل المجلس الرئاسي .. وعضو في مشاورات الرياض يكشف السبب الصادم وراء ذلك ..!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف عضو في مشاورات الرياض، السبت، خلافات داخل المجلس الرئاسي في عدن، حول مصالحة مع من وصفهم بـ”الحوثيين”

وقال جلال الصلاحي – أحد أعضاء مشاورات الرياض والمحسوب حالياً على الرياض- والحامل للجنسية الأمريكية بأن 5 من أعضاء الرئاسي تقدموا بطلب يتضمن مصالحة شاملة مع حركة انصار الله،

مشيرا إلى ان الخمسة الأعضاء هم: طارق صالح وسلطان العرادة ورشاد العليمي وعبدالله العليمي وفرج البحسني.. بينما رفض بقية الأعضاء الثلاثة وهم الزبيدي والمحرمي وعثمان مجلي المصالحة.

ولم يكشف الصلاحي تفاصيل اكثر في تغريدته التي هاجم فيها الأعضاء الخمسة، كما لم يكشف سر تمسك عثمان مجلي برفض المصالحة وما اذا كانت تعكس مخاوفه من انتهاء الحرب التي وضعته في صدارة المشهد مقارنة بالمحرمي والزبيدي الداعمان لانفصال الجنوب.

وتعكس هذه التطورات الغير مسبوقة قناعة اعضاء الرئاسي بضرورة المصالحة لانهاء حالة الانقسام التي تغذيها اطراف اقليمية ودولية بغية الاستحواذ على مقدرات اليمن وثرواته