اول تصريح للسفير اليمني بقطر يكشف حقيقة منع اليمنيين من حضور كأس العالم بقطر..اتفرج ماقال

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف السفير اليمني بقطر راجح بادي حقيقة متع اليمنيين من حضور كأس العالم بقطر . وقال بادي في تغريدة على تويتر: ان الجهات المعنية في قطر أكدت خلال تواصلنا بهم وعلى عدة مستويات أنه لا صحة لما أثير عن منع اليمنيين من حضور المونديال، وأن خللا تسبب في إلغاء تلك البطاقات لجنسيات مختلفه قبل أن تعود الإجراءات طبيعية على الحسابات الخاصة بالمتقدمين. واضاف: أشكر السلطات القطرية للتجاوب الذي أبدوه عقب الإشكالية التي تسببت برفض عدد من بطائق هَيّا لبعض اليمنيين. وأختتم : منذ الساعات الأولى تواصلنا بالجهات المعنية وتلقينا الوعود بمعالجة المشكلة،وفعلا بدأ حلها ولاحظنا عودة هذه البطائق للعمل، وبقيتها ستنجز خلال الأيام القادمة حسب الجهات المسؤولة.