اليمن : تصريح صادم للانتقالي بشأن استهداف ميناء الضبة ويكشف موقع انطلاق المسيرات

الرياض - محمد الاطلسي - في كلمة نارية تعليقا على الاعتداءات الأخيرة لجماعة الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت خاطب القيادي بالانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك الشركاء في قيادة التحالف العربي والمجتمع الدولي قائلا :نوجه رسالة واحدة اطلقوا سراحنا ونحن نعرف نتعامل مع هذه الفئة الضالة .

وأضاف اللواء بن بريك الذي كان يتحدث اليوم في إفتتاح الحفل التأبيني للفقيد الكاتب والمؤرخ نجيب يابلي : ان هذه الاعتداءات ما كان لها ان تكون لولا تماهي المجتمع الدولي والحكومة والتراخي ازاءها.

وكشف اللواء بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ان الطائرات المسيرة التي ضربت مينائي النشيمة والضبة طارت من اراضي تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الاولى.

وقال ان اللصوصية الجارية والفساد لا يشرفنا البقاء مع مجموعة تطعن من الخلف.

وكشف بن بريك عن تقديمه ٤ ملفات للنيابة بشأن الخروقات والتجاوزات في المنطقة الحرة وميناء الحاويات.