لن تصدق كيف كان رد الحوثيون على قرار الدفاع الوطني بتصنيفهم جماعة إرهابية ..!

الرياض - محمد الاطلسي - قوبل قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، بسخرية القيادى الحوثي البارز محمد علي الحوثي. " سخر رئيس اللجنة الثورية العليا في مليشيا الحوثي،

محمد علي الحوثي، من قرار المجلس الرئاسي. وكتب الحوثي مخاطبا المجلس الرئاسي والتحالف بالقول: "وفروا على أنفسكم عناء ومداد كتابة البيانات.. الامر جد.. اما و الا"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، اصدر مجلس الدفاع الوطني (المجلس الرئاسي)، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، فإنه بموجب ذلك القرار فقد وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار،

وحذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.