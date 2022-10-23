اليمن :مجلس القيادة الرئاسي امام ثلاثة خيارات للرد على الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة إماراتية، عن الخيارات التي يمتلكها مجلس القيادة الرئاسي اليمني للرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة، في محافظة حضرموت، أمس الجمعة.

وقالت صحيفة "العين الإخبارية"، إن المجلس الرئاسي يملك في جعبته العديد من الخيارات للرد على مليشيات الحوثي على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وحتى اجتماعيا من خلال إشعال المناطق الخاضعة لسيطرته بانتفاضات داخلية.

وأوضحت الصحيفة، أن من بين الخيارات، وفقا لخبراء، تعرية القيادات العليا والميدانية الحوثية المسؤولة عن ما يسمى "القوة الصاروخية والمسير" والخبراء الإيرانيين معلوماتيا وفرض العقوبات عليهم محليا والضغط لمعاقبتها إقليميا ودوليا.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع قولها، إن أهمية التعامل بجدية مع هجمات مليشيات الحوثي عبر مختلف الخيارات منها الردع العسكري كذلك إلى جانب ورفع القضية إلى المحافل الدولية كونها تخص اليمن والعالم بشكل عام كونه تهديد على مصادر الطاقة العالمية.

وأضافت أن الهجمات الحوثية "تسهم في إجهاض جهود الحكومة المعترف بها دوليا لتشغيل المنشآت السيادية والحيوية، وأن الجميع يدرك أن البيئة الآمنة ضرورة في بلد كاليمن للإسهام في التنمية الاقتصادية بشكل عام وهذا بالطبع سينعكس على بالفائدة للعالم ودول الجوار.

وأمس الجمعة، تبنت مليشيا الحوثي، هجومًا على ميناء الضبة النفطي، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، في أقوى تصعيد لها منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل الماضي.