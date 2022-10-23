استقالة شخصية يمنية بارزة ورفيعة من الدرجة الأولى لهذا السبب الغير متوقع !

الرياض - محمد الاطلسي - قدم رئيس الإدارة السياسية للمجلس الانتقالي بمدينة المنصورة في العاصمة عدن - عضو الهيئة التنفيذية "راضي المفلحي" استقالته موضحا الأسباب التي دفعته لذلك في خطاب الاستقالة الذي نشره على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية وجاء في نصه الآتي:

*"بسم الله الرحمن الرحيم "*

*الحمدلله وحده القائل:*

*"انا عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا)،،*

*والصلاة والسلام على نبي الهدئ خاتم النبيين القائل:*

*("كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسئول عن رعيته" )*

*وعلئ اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،،*

_اما بعد:_

*الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي. الأكرم*

*رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي*

*القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*

،، *_(الموضوع /استقالتي من عضويه الهيئة التنفيذيه ورئاسة الاداره السياسيه للمجلس الانتقالي الجنوبي م/المنصوره)_* ،،

*سيادة الرئيس أقدم لكم هذا الخطاب وفيه استقالتي من عضويه الهيئة التنفيذيه ورئاسة الاداره السياسيه للمجلس الانتقالي الجنوبي م/المنصوره ، بعد دراسه مع النفس والوصول لقناعه تامه باستحالة الاستمرار فيه*،