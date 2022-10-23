اليمن : الرئيس رشاد العليمي يصدر اعلان عاجل وهام بشأن هذا الأمر..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ومعه رئيس المحكمة العليا القاضي علي ناصر الاعوش.

وتطرق اللقاء، الى الجهود المطلوبة لتعزيز دور السلطة القضائية واستقلاليتها، وتعظيم مكانتها في حماية السلم الاجتماعي، وتحقيق العدالة و انفاذ سيادة القانون.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى احاطة حول انجازات السلطة القضائية خلال الفترة الماضية..منوهاً بدور رجال القضاء في رفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية..مؤكداً اهمية المضي قدماً بمسار الاصلاحات القضائية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد، وحماية الحقوق والحريات العامة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.