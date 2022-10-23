اليمن: تفاصيل صادمة عن قيام الحوثي بهذا الأمر في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف مواطن تفاصيل تعرضه لعملية تقطع بشارع بصنعاء من قبل عصابة تحتمي بجماعة الحوثيين. وروى المواطن محمد الشعب تفاصيل تعرضه للتقطع بصنعاء وجاء فيها: في قبل نحو ساعة ونصف تقريباً من مساء السبت 2022/10/22 م وأنا في طريقي للمكتب قام بأعتراضي فتى يافع ومعة أثنين أخرين أعمارهم بين الثامنة عشر و العشرين لا حاولو كسر يدي والامساك بالجنبية وأخذ ما في جيبي تمكنت بعد جهد جهيد من أمساك أحدهم وأوصلنا الشاب للقسم وفي قسم العمري أقرب شرطة لمكان الحادث جولة تعز حضرنا أحد الضبابط وسرعان ما رفض أجراء تحقيق وطلب الصلح وتعال يا أبني حب رأس الحاج الثاني كتب أسمي ورقم تلفوني وعملى بعدها نظر اليا وطلب من الشاب أن يقوم يبوس على رأسي وأنا في حالة ذهول هل تدار الامور ومايتعرض لة المواطن من جرائم وأعتداء على قارعة الطريق وبسبب رفضي الصلح الضابط غادر وأمر الجنود بعمل صلح وتهديدي بالحبس الثالث حضر وعمل نفس عمل من سبقة أي كتب أسمي وعملي ورقيمي ومكان أقامتي وكتب س أشرح تفاصيل الخلاف الحاصل بينك وبين الاخ خليل محمد صالح الحسني دوخت كيف عرف المحقق كنن أن الاسم الثلاثي مع اللقب لغريمي الشاب ولماذا لم يكتب المدعو. ومع ذلك بدات أقول لة أنه لم يكن لي من سابق أي خلاف مع الشاب وعصابتة وأنني كنت ذاهب للمكتب الذي لايبعد عن موقع الاعتداء سو عشرات الامتار فقط ولم يكتب أي حرف ولكن قال للشاب قم حب رأسه وتصالحو عندها قمت وهممت بالمغادرة للقسم وكان من الضابط أن وجة بأيداعي السجن وبعد وساطات تمكنت من مغادرة القسم . هذا ما حدث وأذا تعرضت لأي عمل يستهدف حياتي فأن سلطات صنعاء هي المسؤلة وهذا بلاغ لكل من لة ضمير حي وغدا سنتوجة ببلاغ للنائب العام وعلى النشطاء والرفاق والاصدقاء والزملاء التفاعل مع ما نتعرض لة واليوم حدث عندي وغداً ربما تكون أنت أو زميل أخر #طفح_الكيل #تبا_لتجار_الحروب_مفتعلي_الفتن #تحيا_الجمهورية_اليمنية