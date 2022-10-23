اليمن : الكشف عن خلافات اماراتية سعودية في العاصمة.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف موقع لندني، عن خلافات محتدمة بين الرياض وأبوظبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وقال موقع عربي21، نقلا عن مصدرين يمنيين، إن خلافات نشبت بين قيادة القوات الإماراتية وقيادة القوات السعودية في عدن بشأن الصلاحيات فيما بينها، وذلك بعد انتشار قوات دفعت بها الامارات مؤخرا إلى المدينة.

وأوضح المصدران أن قوات إماراتية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، في سياق ترتيبات جديدة أثارت خلافات عاصفة مع السعودية.

وقال المصدران وهما مسؤولان حكوميان، طلبا عدم كشف هويتهما لـ"عربي21"، إن حكومة أبوظبي دفعت في الأيام القليلة الماضية بقوة تتألف من مئات الضباط والجنود إلى مدينة عدن، على الرغم من إعلانها في تموز/ يوليو 2019 الانسحاب من اليمن.

وأضاف أحد المصدرين أن جزءا من تلك القوة الإماراتية، وصلت مساء السبت الماضي، إلى قصر معاشيق الرئاسي، وانتشرت داخل المقر الذي يقيم فيه رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة المعترف بها.

وأشار المصدر إلى أن القوة الإماراتية، قامت أيضا، باستلام الإشراف والحماية الأمنية للقصر الرئاسي من القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، ومنها "الحواجز الأمنية"، بالإضافة إلى دخول عدد من المباني السكنية التي كان يسكنها بعض المسؤولين الحكوميين في القصر، الذي يقع في منطقة حقات بمدينة كريتر، جنوب عدن، كما أنها طلبت إخلاء مبان أخرى.

وأكد المصدر أن القوة الإماراتية التي تتألف من 200 عسكري، انتشرت في عدة مبان مهمة داخل القصر منها "ديوان الرئيس" الواقع في أعلى القمة التي يوجد فيها المقر الرئاسي، وكذلك "مبنى العمليات والاتصالات التابع للرئاسة".

وفقا للمصدر، قامت قيادة هذه القوات، بـ "توزيع مركبات مصفحة تحت وجوار أغلب المباني في القصر، على متنها أجهزة اتصالات وأنتينات (أجهزة بث الإشارات اللاسلكية)، فضلا عن كنتيرات ومعدات أخرى للسكن التي جلبتها القوة إلى داخل المقر الرئاسي".

ويتكون قصر المعاشيق من مجموعة من الفيلات تقع على تلة صخرية تطل على بحر العرب.