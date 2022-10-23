اليمن : الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية قصف خطيرة بشان هذا الامر

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الناطق باسم جماعة الحوثي يحيى سريع تفاصيل عملية إرهابيّة نفذتها جماعته واستهدفت ميناء الضبة النفطي. وقال سريع ان العملية كانت تحذيرية.

واضاف على تويتر موضحا ان العملية كانت بسيطة. وزعم سريع ان الهدف كان منع ووقف عملية تصدير النفط في اليمن.

واضاف بالقول: "‏وقد أتت هذه الرسالةُ التحذيريةُ بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ هذه السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ،

وتابع بالقول:" ‏حينَها تم التعاملُ مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرِصنا من خلالِها على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها.