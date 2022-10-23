سكرتير طارق يكشف عن الجهات التي تقف خلف إستهداف الحوثيين لميناء الضبة و عن السبب الحقيقي للإستهداف

الرياض - محمد الاطلسي - كشف سكرتير طارق صالح عن سبب استهداف الحوثيين لميناء الضبة وعن وقوف المجتمع الدولي وراء جماعة الحوثي بهذا الاستهداف.

وقال كامل الخوداني : قصف الحوثي لميناء الضبه وتهديده قصف بقية الموانئ وبهذا التوقيت الذي سبقه رفضه للهدنه لم ياتي هكذا جزاف بل جاء برضى امريكي وبريطاني وضوء اخضر من المبعوث الاممي كورقة ضغط على مجلس القياده للرضوخ لشروطه وطلباته وخصوص طلبه صرف مجلس القيادة للرواتب عن طريقه وبكشوفاته بينما تترك الموارد التي يقوم بنهبها له ولاتباعه.

و أضاف :بمعنى اصح منحه اضافة لما يقوم بنهبه من موارد موازنه ماليه من الشرعيه لصرفها رواتب على مقاتليه واتباعه.

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و أوضح : وبدورنا نطالب مجلس القيادة عدم الرضوخ و الرد بأعلان التعبئة العامة وتحريك الجبهات واطلاق معركة الحسم..

و أختتم : رضوخ لي الذراع عار وضعف والتنازل تلو التنازل لشروط وطلبات الحوثي سوف ينتهي بأشتراط مبايعة عبد الملك .