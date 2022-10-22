اخبار الخليج

جماعة الحوثي تطلق تهديدات جديدة لحكومة الشرعية ماذا تضمنت؟ ويوكدون تجديد الهدنة مرهون بهذا الامر

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ددت جماعة الحوثيين حكومة الشرعية بمقدرتها على منع بيع النفط.  وقال وزير الخارجية بحكومة الحوثيين الغير معترف بها: تحذير المجلس السياسي الأعلى، للشركات الأجنبية إلى وقف استمرار نهب ثروات اليمن السيادية هو قرار وطني ولا يتعارض مع مساعي إنهاء الحرب واضاف:نقولها من منطلق القوة والقدرة.. صنعاء ما تزال تمد يدها للسلام العادل والوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء العدوان ورفع الحصار واختتم: لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني  والحصار الشامل، وتجديد #الهدنة مرهون #بدفع_مرتبات جميع موظفي الدولة والسماح بدخول سلس لسفن النفط والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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