جماعة الحوثي تطلق تهديدات جديدة لحكومة الشرعية ماذا تضمنت؟ ويوكدون تجديد الهدنة مرهون بهذا الامر

الرياض - محمد الاطلسي -

�ددت جماعة الحوثيين حكومة الشرعية بمقدرتها على منع بيع النفط. وقال وزير الخارجية بحكومة الحوثيين الغير معترف بها: تحذير المجلس السياسي الأعلى، للشركات الأجنبية إلى وقف استمرار نهب ثروات اليمن السيادية هو قرار وطني ولا يتعارض مع مساعي إنهاء الحرب واضاف:نقولها من منطلق القوة والقدرة.. صنعاء ما تزال تمد يدها للسلام العادل والوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء العدوان ورفع الحصار واختتم: لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني والحصار الشامل، وتجديد #الهدنة مرهون #بدفع_مرتبات جميع موظفي الدولة والسماح بدخول سلس لسفن النفط والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة