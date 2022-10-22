هذا هو السبب الغير متوقع الذي جعل قطر تمنع اليمنيين من حضور كأس العالم 2022؟

الرياض - محمد الاطلسي - حضرت نهائي سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري في قطر وحصلت على بطاقة_هيا.

اشتريت تذاكر كاس العالم ،وحجزت مكان الإقامة طوال فترة البطولة ، واليوم يأتيني رد بإن طلب هيا

الخاصة بكأس العالم مرفوض ، وعند المحاولة مرة ثانية بطلب ربط التذاكر ب البطاقة يقول: غير قادر على إعادة تقديم طلبك. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لإعادة التقديم

ومثلي العشرات بل المئات من اليمنيين في مختلف ارجاء العالم بدون اي مبرر

اثق بسعادة سفير بلادنا لدى الدوحة العزيز راجح بادي بمخاطبة السلطات القطرية للتوضيح وحل الإشكالية.

قطر_تمنع_اليمنيين