اليمن : سلطة جماعة الحوثي بمخطط جديد تدق آخر مسمار في نعش الوحدة اليمنية..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - دقت سلطات الحوثي آخر مسمار في نعش الوحدة اليمنية؛ وفقا لمراقبين.

وأعتبروا أن العبث الأحادي بالمناهج الدراسي هو بمثابة آخر مسمار بنعش الوحدة الوطنية التي كانت المناهج الموحدة تزخر وتتغنى بها.

وعلى إثر ذلك تعالت الدعوات المنادية بمقاطعة المدارس والمناهج الجديدة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وقال السفير اليمني السابق في سوريا عبدالوهاب طواف، في نشر على صفحته بالفيسبوك، "، في وقت سابق، إنه "‏بما أن المدارس صارت مغارات لتلقيم الجهل وتلغيم عقول الأطفال، وصارت المساجد بؤرا لبث العنصرية والفُرقة ونشر الضلال والشرور، فأدعو أهلنا في الداخل المحتل لمقاطعة المدارس والمساجد".

وأضاف طواف: أعلم أن هذا صعب عليكم، ولكن بقاء أطفالكم بجواركم خير من ذهابهم أطفالا وعودتهم قتلة".

جهته أكد كامل الخوداني، أن "المطالبة بتدريس المنهج الدراسي المعتمد ما قبل 2014 أهم مليون مرة من المطالبة بصرف المرتبات بكشوفات ماقبل 2014 لو كنتم تعقلون".

وأضاف : ليس المطالبة بل يجب أن يكون أولوية بنود التفاوض و أهم دوافع المعركة.

يأتي ذلك بعد قرار الحوثي بتحويل صفوف سادس وسابع وثامن للنظام الوزاري، وإلغاء إجازة يوم الخميس، وإجبار المدارس على تطبيق المناهج الدراسية المحرفة والمرفوضة من قبل غالبية المعلمين والطلاب.