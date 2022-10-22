اليمن : مصادر تكشف عن سبب الاشتباكات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء واثارت ضجة عارمة

الرياض - محمد الاطلسي - اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات الحوثي وقبائل بيت صايل بمنطقة غولة عجيب، في مديرية ريدة بمحافظة عمران، شمال صنعاء.وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي نفذت، مساء السبت، حملة عسكرية بالأطقم والمدرعات، وقامت بتطويق قرية بيت صايل ومباشرة منازل المواطنين بالقصف، بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل استخدامها المدفعية.وأضافت المصادر أن الأهالي اضطروا للرد على استهداف مليشيا الحوثي منازلهم، وأحرقوا عددًا من الأطقم .. فيما لجأت مليشيا الحوثي لاستخدام مدفعية الهاون في المواجهات التي استمرت إلى منتصف الليل قبل أن تتدخل وساطات قبلية أوقفت المواجهات مؤقتاً".وتعود سبب الاشتباكات بسبب محاولة قيادي حوثي نهب أرض تابعة لأولاد الشيخ القبلي محسن صالح صايل، قبل نحو شهر، ليعود القيادي الحوثي بعدد من الأطقم مساء السبت ويباشر القرية بإطلاق نار والدخول في اشتباكات عنيفة"، بحسب "الساحل الغربي".

وتأتي تلك الحملة، تزامنًا مع حملة مماثلة على قرية صرف، في مديرية بني حشيش، شرقي صنعاء، واغتيال شيخ قبلي في شارع مارب