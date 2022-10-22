العكيمي يخرج عن صمته ولأول مرة ويهاجم السعودية بقوة ويهددها بهذا الأمر! .. "طفح الكيل"

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم الشيخ عبدالله العكيمي المملكة العربية السعودية، على خلفية ما قال إنها ازدواجية في التعامل مع الأطراف اليمنية.

وكتب الشيخ العكيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الازدواجية التي تستخدمها السعودية في التعامل مع الشرعية من جهة والحوثيين والانتقالي من جهة سيفقدها مصداقيتها عند الشعب اليمني وستهتز مكانتها بين دول العالم.

وأضاف العكيمي: على الرياض أن تدرك أن المجتمع الدولي يعتبرها طرفا في الصراع ومهما حاولت النأي بنفسها عن ذلك لن يغير من قناعة المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التغريدات الحادة بعد إقالة اللواء أمين العكيمي من منصبه كمحافظ لمحافظة الجوف، وتعيين حسين العواضي خلفا له.

وتتهم قبائل الجوف السعودية باحتجاز العكيمي وعدم السماح له بمغادرة المملكة.