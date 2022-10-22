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بهذه الطريقة قيادي حوثي يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن تعرض قيادات تتبع طارق صالح للإهانة بقصر معاشيق بعدن

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف القيادي الحوثي حسين العزي عن تعرض قيادات تابعة لطارق صالح للإهانة داخل قصر المعاشيق بعدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال العزي بتغريدة عبر تويتر رصدها محرر كريتر سكاي جاء فيها  :‏مرةأخرى العفافيش يتعرضون للإذلال على بوابة معاشيق.

وأضاف : المصدر أكد بأنهم ضربوا بأعقاب البنادق.

 

وأشار : بعد انسحابهم لوحقوا لمكان تجمعهم وهناك لبس جنودالإنتقالي الجوانتي الطبي وطلبوا تسليم الْبْرِيه(الكوفيةالعسكرية) وبالفعل جمعوها بأكياس سوداء.

 

و أختتم : الإنتقالي بهذه الحركة الخبيثة يريدنا نيأس من الوحدة.

 

وعلق كامل الخوداني على تغريدة العزي بالقول ساخرٱ :

‏‎ليش حذفت ونوقف بوجه الغازي المحتل!

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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