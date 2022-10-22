بهذه الطريقة قيادي حوثي يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن تعرض قيادات تتبع طارق صالح للإهانة بقصر معاشيق بعدن

الرياض - محمد الاطلسي - كشف القيادي الحوثي حسين العزي عن تعرض قيادات تابعة لطارق صالح للإهانة داخل قصر المعاشيق بعدن.
وقال العزي بتغريدة عبر تويتر رصدها محرر كريتر سكاي جاء فيها :مرةأخرى العفافيش يتعرضون للإذلال على بوابة معاشيق.
وأضاف : المصدر أكد بأنهم ضربوا بأعقاب البنادق.
وأشار : بعد انسحابهم لوحقوا لمكان تجمعهم وهناك لبس جنودالإنتقالي الجوانتي الطبي وطلبوا تسليم الْبْرِيه(الكوفيةالعسكرية) وبالفعل جمعوها بأكياس سوداء.
و أختتم : الإنتقالي بهذه الحركة الخبيثة يريدنا نيأس من الوحدة.
وعلق كامل الخوداني على تغريدة العزي بالقول ساخرٱ :
ليش حذفت ونوقف بوجه الغازي المحتل!