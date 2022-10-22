اليمن : قرارات رئاسية عاجلة بتعيين شخصيات جديدة في هذه المناصب الرفيعة

الرياض - محمد الاطلسي -

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كشفت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اللواء صالح الأهدل (المقالح)، مدير لمكتب رئيس مجلس القيادة كما أنه السكرتير الخاص لمكتب الرئاسة.ونشرت الوكالة في الأسابيع القليلة، اجتماعات ولقاءات عقدها رئيس مجلس القيادة، حضرها المقالح بوصفه “مدير مكتب رئيس المجلس”.وكان العليمي قد أصدر بعد وقت قليل من تشكيل مجلس القيادة في أبريل الماضي، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور يحيى الشعيبي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي قوبل بارتياح واسع في الأوساط السياسية اليمنية.لكن، بعد رحلة العليمي للخارج والتي شملت الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة، والعودة للرياض، اختفى الدكتور الشعيبي من ديباجة الأخبار الرسمية في وسائل الإعلام.لكن، بعد رحلة العليمي للخارج والتي شملت الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة، والعودة للرياض، اختفى الدكتور الشعيبي من ديباجة الأخبار الرسمية في وسائل الإعلام.