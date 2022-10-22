قرار أمريكي مفاجئ بشأن هذا الأمر في اليمن(صدمة)

الرياض - محمد الاطلسي -

�عتزم السفارة الأمريكية لدى اليمن تسريح معظم موظفيها المحليين، ابتداء من الشهر القادم. وقال مصدر دبلوماسي، إن السفارة الأمريكية لدى اليمن، اتخذت قرارا يقضي بتسريح معظم موظفيها المحليين من اليمنيين والإبقاء على عدد محدود فقط، حسبما نقلت وكالة شينخوا. وأوضح المصدر أن السفارة الأمريكية تعتزم تسريح وإيقاف مرتبات نحو سبعين موظفا من أصل نحو مائة موظف محلي ابتداء من الشهر المقبل. وأفاد المصدر أن الموظفين الذين تعتزم السفارة الأمريكية تسريحهم لا يعلمون حتى اللحظة بهذا القرار. وفي فبراير 2015 أخلت السفارة الأمريكية بصنعاء موظفيها الأمريكيين والأجانب، وباتت تدير أعمالها حاليا من خارج اليمن. ويأتي هذا القرار تزامنًا مع مطالبات أمريكية لمليشيا الحوثي بالإفراج عن 12 مختطفا من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء.