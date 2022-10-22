وردنا الآن: وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض والوسط الفني في حزن كبير (الاسم)

الرياض - محمد الاطلسي -

�عى تركي نجل الفنان خالد سامي والده، عبر تغريدة على حسابه بتويتر. وقال تركي معلنا وفاة والده بعد معاناة مع المرض :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي" وأضاف تركي :" يا رب اربط على قلبي". فيما غرد نجله فيصل قائلا :" ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحيّة ، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير. الجدير بالذكر توفى الفنان خالد سامي عن عمر يناهز ٦٠ عاما بعد معاناة من المرض لأكثر من عامين