اخبار الخليج

اليمن : الكشف عن كارثة كبيرة تهدد اليمنيين .. اتفرج ماذا تم العثور عليه في العاصمة صنعاء...؟

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�شفت وسائل إعلامية عن كارثة جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء، تديرها جهات ومافيات تابعة لجهات خارجية وداخلية هدفها الشعب اليمني .  ونشرت قناة المسيرة الاخبارية في صنعاء، تقريراً يكشف عدد من المصانع تعيد انتاج المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتبيعها داخل المحافظات اليمنية .  وبحسب التقرير أنه تم العثور على عدد من المصانع تعيد انتاج مواد غذائية خاصة بالاطفال.  ويعد اليمن اكثر الدول في العالم انتشاراً لأمراض السرطان .  وتحركت الجهات المعنية في صنعاء واغلقت العديد من المصانع في صنعاء . 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا