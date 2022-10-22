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وزير يمني سابق يرد بكلمات نارية على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ..اتفرج ماذا قال

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الرياض - محمد الاطلسي -  

وقال الرويشان: احترام النفس! 44 يوما كانت كافية لتعلن ليز تراس فشلها واستقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة الحزب الحاكم معاً! احترام النفس! كلمة كبيرة مثل موسوعة!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضاف قائلاً: لو أن السياسي اليمني احترم نفسه لما كنا قد وصلنا إلى هنا!

 

وتابع بالقول: قديماً قالت العرب: تموت الحُرّةُ ولا تأكل بثدييها .. هذا هو احترام النفس في أعلى مراتبه! فليس بعد الموت من تضحية.

 

واختتم بالقول: الأشجارُ لاتسقط .. تموتُ واقفة! كم تحترم الأشجارُ نفسها! ليت الرجال كانوا أشجاراً! ليت الرجال كانوا مثل ليز تراس!

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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