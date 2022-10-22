وردنا الآن: الأرصاد تطلق صافرات الانذار وتحذر جميع مواطني هذه المحافظات اليمنية من خطر وشيك ..!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرا مهما لمواطني 7 محافظات يمنية.

ونبه المركز في نشرته للطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة، كافة المواطنين في محافظات البيضاء، اب، الضالع، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والبارة نسبيا.

وتوقع بطقس صحو وبارد نسبيا إلى بارد أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على المحافظات الجبلية، مع إحتمال تكون السحب الممطرة على مناطق من محافظات (لحج، تعز، إب ومرتفعات أبين، شبوه ) كما تتشكل الشابورة المائية أوالضباب على أجزاء من تعز، إب، ريمه، المحويت وحجه .

ولفت إلى أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السوحل الغربية والمناطق المرتفعة المقابلة لها، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها 28 عقدة جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وتوقع بطقس صحو بوجه عام وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر في المناطق الصحراوية، و أجواء غائمة جزئيا الى غائمة وهطول أمطار متفرقة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل أقصى سرعة لها 18 عقدة في أرخبيل سقطرى.

وبدأ فصل الشتاء الحالي من منتصف شهر أكتوبر الجاري وينتهي في منتصف يناير المقبل؛ حسب فلكيين.