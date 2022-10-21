لاول مرة : عيدروس يفتح النار على السعودية بصورة رسمية ويتهمها بهذا الأمر الخطير

الرياض - محمد الاطلسي - اتهم المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن، الخميس، السعودية رسميا ببدء الحرب عليه..

وقال القيادي البارز في المجلس ، عبدالله الغيثي، إن السعودية بدأت بالفعل تنفيذ مشروعها في اضعاف المجلس الانتقالي، مستشهدا بتحريك المعارضة للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة وتحريك القاعدة في ابين وشبوة إضافة إلى منح من وصفهم بـ"الحوثيين" ضوء اخضر لاجتياح معاقله .. كما اشار إلى وقوف الرياض وراء منع أعضاء الرئاسي من العودة إلى عدن في إشارة إلى الانتقالي.

وتأتي تغريدات الغيثي في وقت تعصف به العديد من الاحداث بمناطق الانتقالي في ظل التقارير عن إعادة تموضع للقاعدة باشراف سعودي ناهيك عن التطورات شرق اليمن والتي انهت طموح المجلس بالتوغل في اهم محافظات يمنية.