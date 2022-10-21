ماذا حدث ..إيران تدعو مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فوراً!.. هل اقترب "بوتين" من تنفيذ تهديده باستخدام النووي؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�عت وزارة الخارجية الإيرانية، مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، طالبة من الإيرانيين هناك مغادرة البلاد. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها:"في ظل التصعيد العسكري في أوكرانيا، ننصح جميع الإيرانيين بشدة، بعدم السفر إلى أوكرانيا، كما ننصح الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد من أجل سلامتهم"، وفق وكالة "رويترز". جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد باستخدام السلاح النووي حال تعرض أراضي روسيا للتهديد، أو المناطق الأوكرانية الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً منذ بدء الحرب.