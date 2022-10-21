اتفرج: أول ظهور لزوجة الوليد بن طلال اليمنية التي اشعلت السعودية..(صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - زواج سمو الأمير الوليد بن طلال على فتاة شابة يمنية الأصل بعد لقائها له والتقاط صوراً تذكارية معه، والصور كانت قد انتشرت في مواقع السوشيال ميديا مما اشعل فضول المتابعين وتساؤلاتهم عن زواجهما.

هذه الفتاة هي مصممة الأزياء بشاير الحريبي التي قامت بنشر مجموعة من صور لها برفقة سمو الأمير الوليد بن طلال عبر انستقرام الخاص بها وكشفت من خلال تعليقاتها المرفق بأن سموه شخصية رائعة ومتواضعة واصفة حديثها مع الامير الوليد بالحديث المفعم بالمرح

وصفت مصممة الازياء “بشائر الحريبي” صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة المملكة القابضة بالشخصية الرائعة والمتواضعة .

ذه الصور أشعلت مواقع السوشيال ميديا خاصةً وأن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقدوا أنها قد تزوجت به.

وهو مادعى بعض افراد الاسرة الحاكمة في السعودية الى توالي الاتصالات بالامير طلال والتعبير عن حالة من الاستغراب بعد اشتعال مواقع التواصل بهذا الحدث الذي قد يكون التقاط صور له مع المصممة طبيعي نظراً لمدنية الامير وطبيعة علاقاته.

الجدير بالذكر أن سمو الأمير الوليد بن طلال كان متزوجاً مسبقاً من أميرة الطويل وانتهى هذا الزواج بعد سنوات بالانفصال دون أي أطفال.