اليمن : عقب تعيين محافظ جديد للمحافظة .. تعرف على اول موقف لقيادات المحور الشمالي بالمنطقة العسكرية السادسة بالجوف

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت قادات ألوية المحور الشمالي بالمنطقة العسكرية السادسة بالجوف موقفها من تعيين محافظ جديد للمحافظة.

واعلنت خلال بيان اسنادها الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي في تعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا للمحافظة ودعمها ومساندتها والوقوف صفاً واحداً من أجل استكمال تحرير المحافظة من الانقلاب الحوثي.

وفيما يلي نص البيان:

نص البيان...

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) صدق الله العظيم. بعد الاستماع للقرار الجمهوري رقم (22) للعام 2022م الصادر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء ، وعلى هذا نؤكد ونلتزم عن تضامننا ووقوفنا الكامل مع هذا القرار الذي يعزز من وحدة الصف ونبذ العنصرية والقبلية والمناطقية بكل أشكالها وأنواعها، ومراعاة المصلحة الوطنية العليا على كل المشاريع الأنانية والصغيرة الضيقة...

وعليـــة نؤكد مايلي ....

1- إسنادنا الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي في تعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا للمحافظة ودعمنا ومساندتنا والوقوف صفاً واحداً من أجل استكمال تحرير المحافظة من الانقلاب الحوثي ونشيد بالجهود التي يبذلها الأخ محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي والألوية العسكرية والوحدات الأمنية في المحافظة في كل ما من شأنه استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على جميع المواقع المحررة، بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا للمحافظة وابناءها .