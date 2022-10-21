البمن .المتحدث باسم المجلس الانتقالي يخرج عن صمته آخيراً ويتحدث عن هذا الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً

الرياض - محمد الاطلسي - حذر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثير، من التسريبات التي تتحدث عن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وقال الكثيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، 19/تشرين الأول/2022: أي تسريبات تتحدث عن الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وتحركاته تظل فاقدة لمصداقيتها ان لم تصدر عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي او مكتب الرئيس.

أتي تغريدة الكثيري بعدما تداولت وسائل إعلام يوم أمس خبر احتجاز عيدروس الزبيدي في الرياض، وذلك على خلفية سلوك الانتقالي إزاء تواجد مجلس القيادة الرئاسي في عدن.

وكانت مصادر سعودية أكدت، أمس، احتجاز عيدروس الزبيدي في الرياض، لإتاحة الفرصة لمجلس القيادة للعمل من العاصمة المؤقتة دون عوائق.

وقالت إنه تم ترحيل الزبيدي إلى الرياض، وإنه لن يعود إلا بضمانات حول عدم عرقلة عمل المجلس.

ولفتت إلى أن استبدال قوات الانتقالي بقوات من التحالف العربي في قصر معاشيق يأتي في هذا السياق.