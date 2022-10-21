في اول رد فعل على الجريمة الشنعاء .. عائلة الأسودي تتخذ قرارا حاسما تجاه قاتل اللواء درهم نعمان

الرياض - محمد الاطلسي - قال البيان: “نحن عائلة المرحوم فتحي محمد عبدالرحمن الأسودي، نبرأ إلى الله من الفعل المشين الذي أقدم عليه حكم فتحي الأسودي، والذي وجه رصاصات الغدر بدون حياء أو خجل إلى صدر صديق والده، فقيد الوطن المناضل درهم نعمان الذي استشهد في جريمة تهتز لها السماء” الليلة الماضية.

وأضاف البيان، أن الجريمة “طالت صديق حميم ومقرب إلى والدنا رحمة الله عليه. بل وكانت له أيادي الخير والمعروف على القاتل نفسه. وتحمَّل كثيراً عناء إخراجه من كثير من القضايا والمخالفات احتراما وتقديرا لعلاقات الأخوة والصداقة التي ربطته بوالدنا”.

وعبرت أسرة الأسودي عن إدانتها واستنكارها لهذه الجريمة، مؤكدة بأنها فقدت “أبا حنونا وصديقا وفيا”. وفي سياق متصل كشف همدان نجل المغدور به درهم نعمان، أكد فيه تعرض والده لعملية إطلاق نار في منزله مساء الأحد من قبل المدعو حكم فتح الاسودي.

وقال همدان في توضيح له على الفيسبوك نشره الميثاق نيوز، إنه “في الساعة الثامنة مساء الأحد السادس عشر من أكتوبر دخل المدعو حكم فتح الأسودي غرفة الحراسة لمنزل والدي درهم نعمان، بعد أن نزل من دراجة نارية. وكان يحمل بندقية جاهزة ومذخَّرة.”

وأضاف: أن المدعو حكم الأسودي”أطلق وابلا من الرصاص على الوالد وعلى الشيخ محمد هزاع القباطي واللواء فيصل سعيد شمسان والحاضرين في الغرفة بأكثر من 20 طلقة نارية”.

وتابع: “أسفرت الرصاص عن إصابة الوالد بطلقة في الرقبة، وأخرى في الكتف، والظهر، أدت إلى وفاته. وتم القبض على الجاني من قبل حراسة الوالد وتسليمه للشرطة التي ما زالت تحقق في الجريمة”.

كما عبر عن أسفه مما “تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تزييف للحقائق واستغلال موت الوالد لأغراض سياسية. وسيتم الإعلان عن مكان العزاء قريبا”.