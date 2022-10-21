اليمن : قوات عسكرية تسيطر على اهم منفذ يربط اليمن بعمان عقب قيام مسلحين باغلاقه

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت قوات عسكرية من السيطرة على منفذ شحن عقب قيام مسلحين باغلاقه.

وقالت مصادر:الوضع يعود إلى الاستقرار والعمل مستمر بمنفذ شحن البري بين عمان واليمن بعد وصول قوات عسكرية من محور الغيضة من الشرطه العسكرية والامن المركزي والجيش بالساعات الاولى من صباح اليوم،

واضافت:وذلك بعد إعاقة العمل بالمنفذ واغلاقه لساعات من قبل مجاميع مسلحه من قبيلة زعبنوت قاموا بتطويقه خلال ساعات المساء الى منتصف الليل أحتجاجا على قرار محافظا محافظة المهرة أستحداث مخطط سكني لقبيلته رعفيت في منطقة متنازع عليها مع قبيلة زعبنوت ساكني مديرية شحن.

واختتمت: والتي شهدت اشتباكات بين الطرفين خلال الأيام الماضية خلفت جرحى بين الطرفين وخسائر في الممتلكات، الوضع الآن ظهر اليوم تحت السيطره والمنفذ شغال دخول وخروج منذ صباح اليوم إلى الآن.