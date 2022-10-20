اليمن : مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة غير متوقعة حول اغتيال القيادي الحوثي الكبير الخيواني في صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة حقيقة اغتيال القيادي عبدالله الخيواني رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثية.

وذكرت المصادر أن ما تم تداوله خلال اليوميين الماضيين حول اغتيال الخيواني لا أساس له من الصحة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في السياق الحملة الإعلامية التي تبناها عصام الآنسي ونشرت عددا مهولا من الأخبار حول انتفاضة في صنعاء.

وأكدت المصادر أن الخبر حظي بزخم كبير لتزامنه مع عملية اغتيال السفير السابق درهم نعم على يد مسلح يدعى حكم الأسودي لأسباب لم تعرف حتى اللحظة.

يشار إلى أن الخيواني يعد من القيادات الحوثية البارزة ويشغل أهم منصب أمني في صنعاء.