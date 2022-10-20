وردنا الآن..لأول مرة المرور في "السعودية" اصدر تحذير هام لجميع قائدي المركبات وعقوبات شديدة لمن يتبع هذه المخالفات

الرياض - محمد الاطلسي - المرور السعودي جدد تحذيراته بالعقوبات التي تفرض على مرتكبي مخالفة التفحيط، والتي نصت عليها مادة 69 من القانون الجديد للمرور.

حيث ان المرور وضح بأن مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى سوف يعاقب بحجز المركبة 15 يوماً، إضافة إلى غرامة مالية 20 ألف ريال، ثم سوف يتم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وتابعت بأنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سوف يتم حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأشارت إلى أن تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثالثة يستوجب حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، بجانب إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ونوهت بأنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.