اكبر شركة في اليمن تعلن إفلاسها التام بسبب قيامها بهذا الأمر الصادم !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن العديد من المساهمين بشركة "فلافور تهامة" عن إعتذار الشركة من دفع ارباحهم والتي كانت تدفع شهريا بنسبة أرباح تزيد عن 25 % والتي تم تقليصها إلى الدفع كل شهرين وصولا إلى عجزها في دفع الأرباح .

وقالت مصادر مالية أن افلاس الشركة كان متوقعا كون الاقتصاد الوطني يتعرض للترتجع بعد ممارسة المليشيات الحوثية ضغوطات على المستثمرين والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية والتي أثرت على شركة فلافور تهامة والتي تديرها فتيحة المحويتي والتي كان عددا من أقاربها على صلة وعلاقة بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح .

وأضافت المصادر أن الشركة تمتلك رأس مال يزيد عن المائة والخمسين مليار وهو مبلغ غير ممكن إعادة 25 % منه كارباح للمساهمين والتي قد يعرض الشركة للإفلاس والتي سبقها افلاس عشر شركات أسهم أخرى خلال العامين الماضين والتي كان أشهرها شركة اعمار تهامة ، والهاني للعسل ، و قصر السلطانة والتي تمتلك رأس مال 60 مليار وتم نهب أغلب أموالها من قبل الأمن والمخابرات الحوثية .

وأكدت المصادر أن الشركة حاولت التقليل من هول المشكلة بعد ارجاعها الإفلاس إلى قيام الشركة بشراء مساحة أرض كبيرة لبناء مدينة سكنية بمديرية بني مطر بمساحة تقدر مساحتها ب ٢٤٠٠٠ لبنة والتي استنزفت سيولة الشركة وجعلها غير قادرة للوفاء بالتزاماتها بدفع أرباح المساهمين وفقا للشركة .

هذا ومن المتوقع قيام المليشيا الحوثية بتكرار سيناريو نهب شركات الأسهم السابقة والقيام بمحاكمة صورية لقيادة الشركة والتي ستفقد اليمنيين في الثقة في شركات الأسهم في اليمن في ضل دولة تحكمها المليشيا الحوثية .