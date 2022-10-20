الوزير السابق القربي يكشف عن تعيين قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي اليمني.. تفاصيل حصرية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير الخارجية اليمني الاسبق الدكتور ابوبكر القربي عن صحة ماتتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من تحضير بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام لاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة يتم فيه تعيين قيادة جديدة.

وقال القربي في تدوينة له على تويتر: ‏كوادر المؤتمر وانصاره تتساءل عن صحة ماتردد بأن بعض قياداته تحضر لاجتماع في القاهرة يتم فيه تعيين قيادة جديدة دون مراعاة للنظام الداخلي وأثر ذلك على مكانة المؤتمر ووحدته ودوره الوطني بدلا من توجيه جهدهم لتعزيز موقع المؤتمر في الدولة وفي مفاوضات الحل السياسي الشامل