اليمن : حكومة صنعاء تصدر توجيهات عاجلة لللجنة الاقتصادية في العاصمة بشأن هذا الأمر..!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء عن توجيهات أصدرها مهدي المشاط رئيس مجلس صنعاء السياسي بالسماج لناقلة نفط أجنبية نقل شحنة نفط خاصة بمحطة كهرباء عدن.

غادرت الناقلة النفطية هانا-HANA مرساها في سواحل سلطنة عمان متجهة نحو ميناء بير علي في شبوة، عقب تلقيها الإذن من صنعاء بالدخول إلى الميناء والسماح بنقل شحنة نفطية لاسعاف محطة كهرباء عدن.

وأعلنت صنعاء أنها تستثني الناقلة كون النفط المخصص هو من أجل اسعاف محطة كهرباء عدن، مؤكدة أن هذا الاستثناء تأكيد على تحييدها للخدمات عن الصراع.

وكانت السفينة قد رست في سواحل عمان بتاريخ 12 أكتوبر، استجابة لتهديدات صنعاء بمنع أي عملية نهب للثروة، وإثر إعلان صنعاء استثناء السفينة غادرت المرسى على الفور.