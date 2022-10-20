هذه هي القصة كاملة لاختطاف فتاة لمدة شهر كامل واغتصابعا من قبل ثلاثة شبان بصنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم ثلاثة شبان من فئة المهمشين على اختطاف فتاة و تناوبوا على اغتصابها في محافظة صنعاء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي

و بحسب مصادر خاصة، فإن الفتاة تدعى؛ (ن.ف.ي) البالغة من العمر 20 عاما اختطفت من قبل ثلاثة شبان من فئة المهمشين من أحد شوارع صنعاء و قاموا باحتجازها في مكان إقامتهم في شارع الزبيري بالمدينة.

مشيرا إلى أن الشبان الثلاثة تناوبوا على اغتصاب الفتاة طوال فترة احتجازها التي وصلت لمدة شهر، حتى تمكنت من الفرار منهم و لجأت إلى أحد المستشفيات الحكومية في صنعاء لإجراء فحوصات طبية إلا أن مندوب البحث في المستشفى قام باحتجازها و إبلاغ أسرتها.

في وقت سابق تقدمت أسرة الفتاة ببلاغ إلى جميع أقسام الشرطة بعد خروجها من المنزل و تأخرها في العودة، حيث تم تعميم اسمها على جميع المكامن الأمنية في مداخل و خارج صنعاء.

وب حسب المصادر نفسها فانه بعد التحقيق مع الفتاة تم تحرير محضر بالواقعة و إجراء الفحوصات الطبية التي تؤكد واقعة “الاغتصاب”، و قامت أجهزة الأمن بالبحث عن الشبان الثلاثة الذين اختطفوا الفتاة و اغتصبوها.