اليمن : في تصعيد جديد الانتقالي يلوح بالانسحاب من المجلس الرئاسي بعد استقالة الزبيدي ويضع هذه الشروط..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - في تصعيد جديد ، لوح المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الاربعاء، بالانسحاب من المجلس الرئاسي ، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن.

ونشرت وسائل اعلام موالية للمجلس انباء عن تقديم عيدروس الزبيدي، عضو الرئاسي عن الانتقالي ، استقالته في حين تحدثت مصادر في حكومة معين بان الزبيدي هدد بالاستقالة ووضع عدة شروط على السعودية منها السماح له بزيارة حضرموت..

وتأتي هذه التطورات في اعقاب سماح السعودية لرشاد العليمي ، رئيس الرئاسي، بالعودة إلى عدن واحتجاز الزبيدي .. والتلويح بالاستقالة ضمن سيناريو تصعيد بدأه الانتقالي في وقت سابق الثلاثاء بالتزامن مع وصول العليمي وبرز بتوجيه رئيس الانتقالي بعدن برفع اعلام الجنوب وصولا إلى الاجتماع الطارئ لهيئة الانتقالي الرئاسية والتي خصصت للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الاولى من وادي حضرموت.