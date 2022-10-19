ورد لتو..مخطط خطير تقوم به جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لاغتيال الرئيس العليمي وهذا ماقام به التحالف العربي بصورة عاجلة!

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، من إحباط مخطط خطير تقف وراءه الحوثيين، يستهدف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وذلك ضمن نهجها الإنقلابي.

كشفت هذا مصادر حكومية وسياسية أكدت إفشال التحالف مخططاً استباقياً لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، كان يسعى لاغتيال الرئيس العليمي، بهدف عرقلة تحركات للتحالف لاعلان إيقاف عملياته في اليمن.

وأفادت المصادر بأن "الانتقالي" تلقى معلومات سرية من الإمارات بأن التحالف بصدد إنهاء الحرب في اليمن والإعتراف الحوثي الإنقلابية سلطة أمر واقع، تمهيداً لدمج ما يسمى المجلس السياسي لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، مع مجلس القيادة الرئاسي في مجلس موحد يتولى حكم اليمن.

مضيفة أن سيناريو التحالف لانهاء الحرب كان يسعى إضافة لإنهاء مخاطر تعرض منشآته النفطية والحيوية إلى هجمات انتقامية من الحوثي، إلى تأمين تصدير النفط والغاز من مارب وشبوة وحضرموت، في ظل الأزمة العالمية.

موضحة أن تحركات التحالف أثارت امتعاض "المجلس الانتقالي" الذي اعتبر استهداف العليمي مخرجاً ولقطع الطريق على التحالف، كما أن ذلك يحقق فرصة لرئيس "الانتقالي" عيدروس الزُبيدي ليكون بديلاً في قيادة مجلس القيادة، ما يجعله طرفاً رئيسياً في أي تسوية قادمة.

مصادر أكدت اتخاذ التحالف اجراءات أمنية عاجلة رداً على تحركات "الانتقالي" بدءاً بإنهاء تواجد جماعته من ما يسمى "قوات العاصفة" في قصر معاشيق الرئاسي وتكليف قوة خاصة إماراتية بتأمين القصر، وأخرى سعودية لحماية الرئيس العليمي لتضييق الخناق على "الانتقالي" وإنهاء هيمنته على قرارات المجلس الرئاسي.

مشيرة إلى أن "الانتقالي" لجأ عقب إفشال استهدافه العليمي إلى التصعيد في حضرموت عبر حشد أنصاره من عدن وأبين ولحج وشبوة إلى سيئون للضغط على التحالف، والتلويح بقلب الطاولة على الجميع، وهو ما دفع السعودية إلى توجيه رسائل غير مباشرة باللجوء إلى خيارات قاسية ضد الكيان الانفصالي وقيادته.