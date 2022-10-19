رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يتخذ خطوة مفاجأة ويراسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذا السبب

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بعث برقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عزاه فيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارطن، شمالي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأضافت المصادر: أن الزبيدي أكد في برقيته باسمه ونيابة عن شعب الجنوب كافة، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى القيادة التركية وذوي الضحايا، والشعب التركي الشقيق، في هذا الحادث الأليم.

وأكد تضامن شعب الجنوب، مع تركيا قيادة وشعبا في هذا المُصاب الجلل، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.