ليس الملك تشارلز.. ضجة في بريطانيا بعد ظهور الوالد الحقيقي للأمير هاري!! وسر كره العائلة الملكية له انكشف اخيرا..صور

الرياض - محمد الاطلسي - شخص آخر غير الملك تشارلز ودودي الفايد ميز حياة الأميرة ديانا إلى الأبد، لم يكن ذلك الشخص سوى أحد الفرسان في الجيش الإنجليزي ويدعى جيمس هيويت، وقد عمل في ما بعد مدرباً للخيول لعدة سنوات لدى أميرة ويلز تحديداً.

وقد طاردت الشائعات هذا الرجل، وقيل إنه الأب الشرعي للأمير هاري، خاصة أن كليهما يمتلك شعراً أحمر اللون، مع وجود تشابه في ملامحهما.

ولم تكن ديانا قد أنكرت حبها لمدرب خيولها، إذ إنها صرحت في إحدى المقابلات مع "بي بي سي"، مؤكدة أنها عاشت معه قصة جميلة، وقالت: "لقد عشقته، نعم، لكنه تخلى عني".

إلا أن كاتب السيرة الذاتية الرسمية لأميرة ويلز الراحلة أندرو نورتون، قال إن الأميرة كانت تلتقي الفارس جيمس هيويت في منزل والدته بعيداً عن أعين العائلة الملكية، مبيناً أنها كانت تستخدم اسماً مستعاراً حتى لا يلاحظها أحد.

لكن مدرب الخيول ينسف كل هذه الروايات التي تقول إنه أب للأمير هاري، فقد علق أخيراً على هذه الشائعات، وتحدث بعد سنين طويلة وتحديداً عام 2002، فقال: "يمكنني أن أفهم اهتمام الجميع، لكن الأمير هاري كان قد بدأ يمشي بالفعل عندما بدأت علاقتي مع ديانا".

قد تكون الأميرة الراحلة ديانا أكثر أفراد العائلة البريطانية المالكة المحبوبين عبر التاريخ، لكن التركيز الشديد عليها من قبل الإعلام جعل منها شخصية مثيرة للجدل، وقد تزايد هذا الجدل مع مرور الأيام حتى بعد وفاتها.

وتعتبر الظروف المحيطة بوفاة ديانا في باريس من أكثر نظريات المؤامرة المثيرة للجدل حول حياة العائلة الملكية، فمنذ حادث السيارة الأليم، تساءل الكثيرون في العالم عما إذا كانت الأميرة المحبوبة متوافقة فعلاً مع المثل الملكية العليا.

ورغم ضخامة الحادث وما أثير حوله، فإن تلك القصة التي أثارتها صحيفة ماركا الإسبانية يوم أمس تبدو مروعة فعلاً، إذ أشارت الصحيفة لإيحاءات يتناقلها عدد كبير من الناس بأن الأمير هاري ليس ابناً للملك تشارلز الثالث، وإنما يمتلك أباً مختلفاً، كان هو السبب الرئيسي في حمل ديانا في ذلك الوقت.

وتصف الصحيفة زواج الأميرة الراحلة بالملك الحالي بأنه كان زواجاً معقداً، فقد كان من المعروف أن تشارلز كان على علاقة غرامية طويلة مع كاميلا باركر، ما أدى لوقوع والدة الأميرين هاري ووليام بإذلال كبير، نتج عنه عيشها الكثير من العلاقات الخاصة التي لم تكن ظاهرة للعلن قبل وفاتها، وقبل أن تعيش قصة حبها الأخيرة مع دودي الفايد، الذي توفي معها في الحادث الشهير 1977.