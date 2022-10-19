السفير أحمد علي يفاجئ الجميع بكلمات قالها عن الراحل درهم نعمان

الرياض - محمد الاطلسي - بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ نشوان درهم عبده نعمان وإخوانه وكافة آل نعمان الحكيمي بمحافظة تعز، في وفاة والده المناضل اللواء/ درهم عبده نعمان الحكيمي، الذي اغتيل في حادث مؤسف بالعاصمة صنعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وأشاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح بمناقب الفقيد ودوره في خدمة الوطن، سواءً في القوات المسلحة والدفاع عن ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة وخوض المعارك البطولية ضد فلول الإمامة وأبرز مشاركاته فك حصار السبعين يوماً عن صنعاء، أو من خلال تقلده عدداً من المناصب الحكومية من بينها محافظ لمحافظات ذمار ومارب والجوف، ورئيساً لهيئة المناطق الحرة، أو من خلال تعيينه في السلك الدبلوماسي والتي كان آخرها سفيراً للجمهورية اليمنية لدى إثيوبيا، حيث كان مثالاً للوطني ورجل الدولة المتميز.

وأشار الأخ أحمد علي عبدالله صالح إلى أن الوطن خسر برحيل اللواء درهم عبده نعمان، واحداً من خيرة أبنائه الذين ساهموا في عجلة البناء والتنمية على مدى عقود من خلال المواقع المهمة التي تقلدها.

معبِّراً عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان