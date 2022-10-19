ورد لتو..قرار حوثي مفاجئ يصدم الجميع في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - الطلاب والمعلمين في حالة صدمة، من قرار مفاجئ وغريب وصادم، قرار عممته مكاتب التربية والتعليم على جميع المدارس يقضي بإلغاء مناهج التعليم المطبوعة قبل عام 2023-2022، خصوصًا مواد القرآن الكريم والإسلامية واللغة العربية والتاريخ والوطنية والجغرافيا.

ويلزم الطلاب بشراء المناهج الجديدة من الأسواق، ولأجل التأكد من الأمر، ستتحول الإختبارات من الصف السادس الى الصف الثامن إختبارات وزارية، وستأتي إختبارات الطلاب من الوزارة، إضافة الى إلغاء إجازة الخميس لأجل اللحاق الزمني بتغيير الدروس والمنهج قبيل إنتهاء الترم الدراسي الأول.

أريد أن أعلق على هذا الأمر، ولكني أدري بأن كلامي سيزعجهم جدًا جدًا، لهذا سأصمت!