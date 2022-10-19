اليمن : تصريحات خليجية صادمة لعيدروس الزبيدي بعد حشد سيئون.. اتفرج ماذا قال!

الرياض - محمد الاطلسي - قال أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، محمد العرادة إن اليمنيين ليسوا أدوات لتصفية بعضهم.

وكتب العرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اليمنيون ليسوا أدوات لتصفية بعضهم؛ اليمني لا يقبل المساس باليمني، سواءً كان شمالياً أم جنوبياً؛ لأن اليمن واحد.

وأضاف العرادة: دول مجلس التعاون منذ الأزمة وهي تحرص على تماسك اليمن، ودولة الكويت قدمت العديد من المساهمات للم الشمل.

وختم تغريدته بالقول: من يستهين بوحدة أهل اليمن وشجاعتهم لا يعرف أهل اليمن حق المعرفة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحشيد الانتقالي في حضرموت بغرض تكرار نموذج محافظتي أبين وشبوة في المحافظة وأيضا في محافظة المهرة شرقي اليمن.