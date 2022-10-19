لهذا السبب الصادم قيادي حوثي يعلن عن فتح صفحة جديدة مع المملكة ..تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - أنهى وفد سعودي زيارته، السبت، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في حين وصل وفد من الميليشيا إلى المدينة بعد زيارته إلى المملكة، في الوقت الذي يشهد ملف تمديد الهدنة المنتهية حالة من الجمود ولم يُعلن عن أي نتائج.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ودعنا اليوم (السبت) الفريق السعودي الزائر لصنعاء، فيما استقبلنا فريقنا الوطني (وفد الحوثيين) الذي قام بزيارة أسرانا في السعودية".

وأضاف: "فريقنا اطلعوا على أحوال الأسرى واطمأنوا عليهم وكذا تصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها"، معبراً عن أمله "بحل بقية الإشكاليات قريباً والوصول إلى تنفيذ اتفاق التبادل".

والأسبوع الماضي، أُعلن عن تبادل الوفود بين السعودية وجماعة الحوثيين، حيث وصل وفد سعودي إلى صنعاء، في المقابل، غادر وفد الحوثيين إلى مدينة أبها السعودية، من أجل الاطمئنان على أسراهم ضمن استعداد لتنفيذ اتفاق للتبادل، واستمرت الزيارة أربعة أيام لكلا الوفدين.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين، خلال الأيام الماضية، صوراً لأعضاء الوفد السعودي وهو يلتقي بأسراهم ويدقق في الأسماء والهويات، وصوراً أخرى لأعضاء وفد الجماعة في السعودية في لقاء مع أسراهم