المملكة السعودية تزف هذا الخبر الهام إلى جميع اليمنيين ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - جددت المملكة السعودية التأكيد على استمرارها فى دعم الجهود الدولية لإحلال السلام فى اليمن، ودعوة المجتمع الدولى إلى تصنيف ميليشيا الحوثى جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى برئاسة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض عددا من الملفات المحلية والدولية ومنها مضمون الاتصال الهاتفى الذى أجراه ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلنسكى، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم فى خفض التصعيد فى أوكرانيا.