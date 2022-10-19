صدمة مدوية .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء عودة الرئيس اليمني العليمي الى عدن دون بقية أعضاء المجلس الرئاسي

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر سياسي عن احتجاز السعودية لأعضاء المجلس الرئاسي، الثلاثاء، ورفضها عودتهم بالتزامن مع عودة رئيس المحلس الموالي للسعودية رشاد العليمي.

وكانت وسائل إعلامية رسمية موالية للسعودية ان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وصل اليوم إلى عدن قادماً من الرياض.

وقال المصدر في تصريح أن السعودية اشترطت عودة رئيس المجلس الرئاسي دون بقية أعضائه بسبب استمرار الخلاف بينهم بحسب يمن دايز .

وأضاف أن "العليمي" اشترط على السعودية عودته إلى عدن دون عودة "عيدروس الزبيدي" و "طارق صالح" الموالين للامارات.

وأشار المصدر إلى أن السعودية اشترطت لعودة بقية أعضاء الرئاسي الموافقة على شروطها كاملة .

وعن مصير الوديعة السعودية، أكد المصدر أن السعودية رفضت بشكل قاطع صرف الوديعة التي وعدت بها بعد الاطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائب علي محسن الاحمر.

وتسعى السعودية لتمرير اتفاقات جديدة من بينها اتفاق حصري لشركة ارامكو السعودية للتنقيب عن النفط في المهرة وسقطرى .