مصادر مقربة تكشف عن تفاصيل كاملة للحظة اغتيال درهم نعمان الحكيمي في صنعاء وكشف اسم ومصير القاتل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف نجل السفير السابق اللواء درهم نعمان الحكيمي تفاصيل عملية اطلاق نار وتعرض والده للقتل رميا بالرصاص في منزله بصنعاء.

وقال همدان درهم نعمان الحكيمي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه" في الساعه الثامنة مساء الأحد السادس عشر من اكتوبر قام المدعو حكيم فتح الاسودي بالدخول غرفة الحراسة لمنزل والدي درهم نعمان بعد ان نزل من الموتور وكان يحمل بندقية جاهزة ومذخرة. وقام باطلاق وابل من الرصاص على الوالد وعلى الشيخ محمد هزاع القباطي واللواء فيصل سعيد شمسان والحاضرين في الغرفه باكثر من 20 طلقة رصاص اسفرت عن اصابة الوالد رحمه الله عليه بطلقة في الرقبة وطلقة في الكتف والظهر ادت الى وفاته".

وأضاف، تم القبض عليه من قبل حراسة الوالد وتسليمه للشرطة التي ما زالت تحقق في الجريمة وسيتم الاعلان عن مكان العزاء قريبا.

يشار إلى أن اللواء درهم الحكيمي الذي ينحدر من محافظة تعز، هو احد ابطال فك حصار السبعين يوما، وأول محافظ للجوف بعد ثورة 26 سبتمبر وكان محافظا لمحافظتي ذمار ومأرب، كما تقلد مناصب أخرى منها رئيس المنطقة الحرة في عدن وأخرها سفير اليمن لدى إثيوبيا.