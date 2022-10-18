السعودية :صدمة مفاجئة لجميع المقيمين للمقيمين الموارد البشرية تعلن توطين مهن جديدة قبل نهاية 2022

الرياض - محمد الاطلسي - خلال لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن توطين مهن جديدة قبل نهاية العام الجاري 2022م، وتستهدف الوزارة 11 قرارًا جديدًا للتوطين تشمل مهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء، وذلك ضمن خطة المملكة في سعودة المهن بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل للسعوديين والسعوديات تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

خفض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة وأوضح الراجحي أن عملية توطين المهن في المملكة ساهم في ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص والذي تجاوز 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.7%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى 35.6%.

وأشاد الوزير الراجحي بجهود القطاع الخاص التي يبذلها في توظيف السعوديين والشراكة المتميزة مع رجال وسيدات الأعمال، مشيرًا إلى أن امتثال القطاع الخاص بلوائح ونظام العمل خلال هذا العام بلغت 98%، وأوضح أن أكثر من 74% من القضايا العمالية يتم حلها وديًا دون الحاجة للتوجه إلى المحاكم، وذلك عن طريق إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وأما في نطاق برنامج حماية الأجور، أوضح وزير الموارد البشرية، أنه وصلت نسبة الامتثال به إلى نحو 80%، وكذلك تم توثيق أكثر من 3.8 مليون عقد عمل في برنامج “توثيق”، ورقمنة العقود إلكترونياً، التي تهدف إلى ضمان حقوق العامل وصاحب العمل بموجب نسخة عقد موثق ونظامي.

أتمتة خدمات وزارة الموارد البشرية وأوضح الراجحي أن الوزارة من خلال أتمتة خدماتها ضمن مشروع طموح للتحول الرقمي، بلغ عدد الخدمات التي تقدمها منصة “قوى” 127 خدمة يستفيد منها ما يزيد عن 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، وتقدم ما يزيد عن 700 ألف خدمة إلكترونية شهريًا.

كما أن منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية وصلت خدماتها الإلكترونية 100% لأكثر من 35 خدمة ليستفيد منها ما يزيد عن مليون مستفيد.