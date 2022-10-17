وردنا الأن : الكشف عن هوية قاتل السفير درهم الحكيمي في العاصمة صنعاء (الاسم)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر محلية إن شخصية كبيرة تعرضت للاغتيال في العاصمة صنعاء في مساء الاحد .

وأوضحت المصادر أنه تم اغتيال السفير والمحافظ السابق، درهم عبده نعمان الحكيمي، برصاص مسلحين مجهولين.

وأكدت المصادر أنه تعرض للاغتيال مساء امس في مقيل منزله بشارع حدة في صنعاء.

وبينت المصادر: وكان اللواء درهم مع مجموعة من الاشخاص في غرفه حراسه المنزل في جلسة مقيل، ليفاحئ الجميع بدخل المجرم وإطلاق الرصاص على السفير درهم.

وفي وفت لاحق أكدت مصادر مطلعة أنه تم القبض على قاتل السفير درهم نعمان.

وأوضحت المصادر أن القاتل من بيت الأسودي، دون أن تعطي تفاصيل أكثر من دافع الجريمة.